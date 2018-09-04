مسؤول فلسطيني: شرطنا للعودة إلى المفاوضات استبدال غرينبلات لأن أبو مازن يعتبره "منافقًا"

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الفلسطينيين في رام الله لم يعجبهم، على أقل تقدير، المقال الخاص الذي نشره جيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن مسؤول كبير في القيادة الفلسطينية، أكد أن الرئيس محمود عباس، طالب مؤخراً باستبدال المبعوث كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات وعملية السلام، لأنه "منافق" وغير حيادي، وفق أبو مازن.وقال المسؤول الفلسطيني "الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته": إن "مقال غرينبلات في (يسرائيل هيوم)، يوضح الموقف المتحيز للإدارة في واشنطن وغرينبلات شخصياً لصالح إسرائيل، بينما يلغي تماماً المطالب المشروعة للفلسطينيين".ووفقاً لأقواله، وكذلك لتصريحات مسؤولين كبار آخرين في رام الله، جرت مؤخراً محادثات سرية بين أبو مازن وممثلي ترامب بشأن عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، ونهاية المقاطعة التي فرضها الرئيس الفلسطيني على الإدارة الأمريكية، وكان أحد المطالب الرئيسية التي طرحها رئيس السلطة، هو استبدال غرينبلات بمندوب موضوعي".وأوضح المسؤول، أن وفداً من مسؤولي الأمن الأمريكيين، وصل مؤخراً إلى الضفة الغربية، والتقى مع مسؤولين فلسطينيين كبار، وكان أحد الشروط الرئيسية التي طرحها الفلسطينيون، خلال المحادثات هو مطلب الرئيس عباس باستبدال غرينبلات بممثل موضوعي، على الرغم من محاولة غرينبلات إظهار موضوعيته، لكنه كان منحازاً لإسرائيل، في كل الأوقات، واعتبر هذا التصرف بالنفاق الكبير بحسب أبو مازن.