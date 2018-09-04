والدة شاؤول: ابني خُطف وهو على قيد الحياة.. نتنياهو يضحك علينا

رام الله - دنيا الوطنقالت زهافا شاؤول، والدة الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة: "لقد خُطف ابني وهو على قيد الحياة، ولا أحد يعلم الآن ما الذي حدث معه، فآمل أن يكون على قيد الحياة"، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) الإسرائيلي.وأضافت في تصريح لها اليوم الثلاثاء: "عندما قال نتيناهو إنهم يقومون بعملهم؛ من أجل إعادة الجنود، اكتشفنا أنهم يضحكون علينا".يذكر، أن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أسرت الجندي شاؤول ارون، فجر الأحد 20 تموز/ يوليو 2014 خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، شرقي حي التفاح بمدينة غزة، ولم يعرف مصره منذ ذلك الحين.