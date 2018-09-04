الأرجنتين تلغي نصف وزاراتها

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات تقشفية لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار العملة المحلية.وتتضمن الإجراءات الجديدة، وفق شبكة (CNN) الأمريكية، إلغاء "نحو نصف" وزارات الحكومة، بالإضافة إلى رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات.وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون: إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.يذكر، أن الأرجنتين تعتبر أكبر مُصدّر لحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا.