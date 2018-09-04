شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين من بينهم طلبة مدارس، بالاختناق خلال المواجهات، التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من مدرستي طارق بن زياد، والخليل الأساسية للبنين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن مواجهات اندلعت؛ احتجاجا على إعدام الشهيد وائل الجعبري بدم بارد، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة المطاطية، وقنابل الصوت والغاز السام في محيط المدرسة، ما تسبب بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على معلمي وطلاب مدرسة الخليل الأساسية للبنين في المنطقة الجنوبية من المدينة، وأطلقت الغاز السام في محيط المدرسة، ما تسبب بحالات اختناق بين الطلاب، تم معالجتهم ميدانياً.

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