أولمرت: أبو مازن قائد كبير وشريك حقيقي يجب تقويته

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائد كبير، ويجب تقويته.ونقلت القناة الـ (20) في التلفزيون الإسرائيلي، عن أولمرت قوله: إنه يحترم أبو مازن كثيرًا، فهو رجل سلام حقيقي.وأضاف أولمرت: الرئيس عباس، كان شريكًا حقيقيًا، وحتى عندما ارتكب أخطاء فادحة بقي شريكًا، وسيبقى شريكًا، لذا علينا تقويته، متابعًا: "الإرهاب موجود في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وليس في تلك المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية"، بحسب موقع (عكا).