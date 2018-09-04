أولمرت: أبو مازن قائد كبير وشريك حقيقي يجب تقويته
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائد كبير، ويجب تقويته.
ونقلت القناة الـ (20) في التلفزيون الإسرائيلي، عن أولمرت قوله: إنه يحترم أبو مازن كثيرًا، فهو رجل سلام حقيقي.
وأضاف أولمرت: الرئيس عباس، كان شريكًا حقيقيًا، وحتى عندما ارتكب أخطاء فادحة بقي شريكًا، وسيبقى شريكًا، لذا علينا تقويته، متابعًا: "الإرهاب موجود في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وليس في تلك المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية"، بحسب موقع (عكا).
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قائد كبير، ويجب تقويته.
ونقلت القناة الـ (20) في التلفزيون الإسرائيلي، عن أولمرت قوله: إنه يحترم أبو مازن كثيرًا، فهو رجل سلام حقيقي.
وأضاف أولمرت: الرئيس عباس، كان شريكًا حقيقيًا، وحتى عندما ارتكب أخطاء فادحة بقي شريكًا، وسيبقى شريكًا، لذا علينا تقويته، متابعًا: "الإرهاب موجود في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وليس في تلك المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية"، بحسب موقع (عكا).
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