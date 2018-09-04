وفاة زعيم (شبكة حقاني) في أفغانستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت قناة تلفزيون (1TV) الأفغانية، استناداً إلى بيان لحركة (طالبان) وفاة جلال الدين حقاني، زعيم الجماعة المسماة (شبكة حقاني).وأفادت القناة التلفزيونية المحلية، بأن جلال الدين حقاني، كان مريضاً في السنوات الأخيرة، ولم يكن قادراً على مغادرة سريره.يذكر، أن الولايات المتحدة صنّفت (شبكة حقاني) تنظيما "إرهابياً" في عام 2012، إثر هجمات شنتها على القوات الأمريكية، وعلى مواقع القوات الحكومية في أفغانستان.وكان مسلحو (شبكة حقاني) قد هاجموا السفارة الأمريكية في كابول عام 2012.وترتبط هذه الجماعة المسلحة بعلاقات وثيقة مع مجموعات مسلحة أخرى كطالبان والقاعدة.وأفادت وكالة أنباء (رويترز) أيضا بوفاة زعيم (شبكة حقاني) بعد صراع طويل مع المرض، لافتة إلى أن هذه المجموعة تعد واحدة من أخطر التنظيمات المسلحة في أفغانستان.وكانت انتشرت في السابق عدة مرات أنباء عن وفاة جلال الدين حقاني، إلا أن قيادة هذا التنظيم كانت تنفي ذلك.