الفصائل الفلسطينية توقع وثيقة بعدم التدخل في شؤون لبنان

رام الله - دنيا الوطنوقعت الفصائل الفلسطينية في لبنان، أمس الاثنين، وثيقة (الوحدة الوطنية الفلسطينية على الساحة اللبنانية) لحماية الوجود الفلسطيني وعدم التدخل في شؤون لبنان.ووفق وسائل إعلام لبنانية، فقد نقل المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان عنه، إشادته لدى استقباله السفير الفلسطيني في بيروت، أشرف دبور، ووفداً ضم مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، معتبراً انه "الضوء الوحيد في هذا الزمن الأسود".وقال بري: إن "الفلسطينيين اليوم أمام (صفعة العصر) لا (صفقة العصر) وما اتخذ من قرارات أمريكية بدءاً بقرار نقل السفارة إلى القدس المحتلة، وانتهاء بحجب الأموال عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مسار يهدف لإلغاء حق العودة للفلسطينيين، وتصفية القضية الفلسطينية" مجدداً التأكيد على أن "الرد الأول هو توحيد القوى الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكل هذه المؤامرات والمخططات".ودعا جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل لتأمين التمويل لوكالة (أونروا) ودعم الشعب الفلسطيني وصموده ووحدته.من جانبه، أعلن أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في لبنان فتحي أبو العردات في تصريح باسم جميع الفصائل الوطنية والقوى الإسلامية الفلسطينية، بعد لقائه بري الالتزام بالوثيقة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات "الفلسطينية اللبنانية" و "الفلسطينية الفلسطينية".وأوضح أن الوثيقة تحمل مجموعة عناوين أبرزها "تحييد الساحة عن أي خلافات، وعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وحماية الوجود الفلسطيني، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع" مؤكداً أنها السياسة نفسها التي أرستها القيادة الفلسطينية.وأعرب عن شكره لبري، والمكتب السياسي لحركة (أمل) لما بذلوه من جهود من أجل إعلان وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية على الساحة اللبنانية، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية.وكان المكتب السياسي لحركة (أمل) التي يرأسها بري، عقد اجتماعات متواصلة استمرت أسابيع مع الفصائل الفلسطينية في لبنان، كما استقبل بري مسؤولين ووفوداً من مختلف هذه الفصائل لحثها على تجاوز الخلافات والانقسامات والاتفاق فيما بينها.وكانت لجنة الحوار (اللبناني الفلسطيني) التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، أجرت العام الماضي إحصاء، أظهر وجود حوالي 175 ألف لاجئ فلسطيني في 12 مخيماً و156 تجمعاً تتوزع على مختلف محافظات البلاد.