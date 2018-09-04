هل بدأت عمليات التهويد لـ"بيت حنينا" بالقدس الشرقية؟

رام الله - دنيا الوطنتساءلت صحيفة (يسرائيل هيوم)، صباح اليوم الثلاثاء، عما إذا سيتم تهويد حي بيت حنينا في القدس الشرقية.وتكتب، أنها علمت بأنه سيتم للمرة الأولى على الإطلاق، في لجنة التخطيط والبناء المحلية لبلدية القدس، يوم غد، مناقشة خطة لبناء 150 وحدة سكنية في حي بيت حنينا في شمال القدس، نصفها لليهود والنصف الآخر للعرب.وأضافت الصحيفة، أن هذه خطوة حاسمة نحو بناء 75 وحدة سكنية لليهود، ليس بعيداً عن حي رامات شلومو ومحطة القطار الخفيف، وبعد الموافقة المتوقعة وإيداع الخطة، سيتم منح 45 يومًا لتقديم الاعتراضات، وبعد ذلك سيتم تقديم الخطة إلى لجنة التخطيط والبناء اللوائية للموافقة عليها، ويقدر بأنه في وقت مبكر من عام 2019 سيكون من الممكن نشر مناقصات للبناء.وأوضحت الصحيفة، أنه تم شراء المنطقة المخصصة للبناء في عام 1973 من قبل مئير آزري، السفير الإسرائيلي السابق في إيران، وعلى مر السنوات غزاها وعاش فيها عرب إلى أن تم في سنة 2012، وبعد إجراء قانوني قاده رئيس كتلة "موحدون" في البلدية، أرييه كينغ، الذي يشغل منصب مدير صندوق أرض إسرائيل، إجلاء السكان الذين يعيشون هناك، وقام الصندوق بتوطين يهود في البناية القائمة هناك، والمؤلفة من أربع وحدات سكنية. والحديث عن مساحة تغطي 11 دونماً، ووفقاً للخطة التي تظهر في موقع بلدية القدس، سيتم بناء ثمانية مبان سكنية جديدة تضم كل واحدة منها بين 7 و12 طابقاً.ويعيش في حي بيت حنينا حالياً سبعة أزواج من اليهود وخمسة من العزاب، ولم يتم حتى الآن، اعتماد مخطط حضري كهذا لليهود في بيت حنينا، ولم تكن هناك مناقشات حول التخطيط لتوطين اليهود في الحي.