بينهم قيادي بحماس.. اعتقال 27 مواطناً في الضفة الغربية ومصادرة ثلاث سيارات

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 27 مواطناً فلسطينياً، بينهم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رأفت ناصيف.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تمت مصادرة ثلاث سيارات، زاعماً أنه تم ضبط مسدس ومعدات قتالية.وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مداهماتها وافتحاماتها لمناطق الضفة الغربية بشكل يومي، ويتخللها اعتقال للمواطنين وتفتيش منازلهم.