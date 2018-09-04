عاجل

  • إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حاراً إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يُذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية ولطيفة في المناطق الجبلية دافئة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون يوم غد حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبيةغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

الجائزة الكبرى ضمن برنامج &#34;الكبير&#34; تُغير حياة مدخرة لدى بنك القاهرة عمان

الجائزة الكبرى ضمن برنامج "الكبير" تُغير حياة مدخرة لدى بنك القاهرة عمان

صحيفة: نقاشات الوفد المصري مع الرئيس عباس أثمرت تقدماً ملحوظاً بملف المصالحة

صحيفة: نقاشات الوفد المصري مع الرئيس عباس أثمرت تقدماً ملحوظاً بملف المصالحة

الفصائل الفلسطينية توقع وثيقة بعدم التدخل في شؤون لبنان

الفصائل الفلسطينية توقع وثيقة بعدم التدخل في شؤون لبنان

وزير إسرائيلي: السنوار دفعنا لإعادة النظر في تعاملنا مع الأسرى

وزير إسرائيلي: السنوار دفعنا لإعادة النظر في تعاملنا مع الأسرى

هل بدأت عمليات التهويد لـ&#34;بيت حنينا&#34; بالقدس الشرقية؟

هل بدأت عمليات التهويد لـ"بيت حنينا" بالقدس الشرقية؟

الرئيس الكولومبي: اعترافنا بدولة فلسطين لا رجعة فيه

الرئيس الكولومبي: اعترافنا بدولة فلسطين لا رجعة فيه

بينهم قيادي بحماس.. اعتقال 27 مواطناً في الضفة الغربية ومصادرة ثلاث سيارات

بينهم قيادي بحماس.. اعتقال 27 مواطناً في الضفة الغربية ومصادرة ثلاث سيارات

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب الخليل

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة

ارتفاع طفيف للدولار أمام الشيكل

ارتفاع طفيف للدولار أمام الشيكل

مصر تعلق على وقف التمويل الأمريكي للأونروا

مصر تعلق على وقف التمويل الأمريكي للأونروا

الاحتلال يزعم إحباط عملية خطف جندي خطط لها أسير

الاحتلال يزعم إحباط عملية خطف جندي خطط لها أسير

البرغوثي: حق شعبنا باقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين ليس قابلاً للمساومة

البرغوثي: حق شعبنا باقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين ليس قابلاً للمساومة

عشراوي: تصريحات رئيس بلدية الاحتلال حول وقف أنشطة&#34; الأونروا&#34; استهانة بالنظام الدولي

عشراوي: تصريحات رئيس بلدية الاحتلال حول وقف أنشطة" الأونروا" استهانة بالنظام الدولي

بري يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل &#34;الاونروا&#34;

بري يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل "الاونروا"

منوعات

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

مطربة سودانية تتعرض للضرب بسبب رفضها هذا الطلب من بعض الحضور

الكويت ترفض استقبال الممثل الأمريكي إيدي غريفين بسبب ما قاله عن &#34;الإسلام&#34;

الكويت ترفض استقبال الممثل الأمريكي إيدي غريفين بسبب ما قاله عن "الإسلام"

بوستر &#34;راجل و6 ستات&#34; يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

بوستر "راجل و6 ستات" يثير أزمة بسبب إيحاء جنسي.. ولقاء الخميسي ترفض إزالته

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك &#34;ببلاش&#34; عند سعد الصغير

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك "ببلاش" عند سعد الصغير

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

بتواجد &#34;سعد الحريري&#34;.. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

بتواجد "سعد الحريري".. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

سعاد حسني &#34;العارية&#34; تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

سعاد حسني "العارية" تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

صور: بملابس قصيرة و&#34;بطن مكشوفة&#34;.. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

صور: بملابس قصيرة و"بطن مكشوفة".. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

عربي

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون

ترامب يُحذر الأسد من مهاجمة إدلب: الآلاف قد يقتلون

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل &#34;الأونروا&#34; يمس بأسس عملية السلام

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا" يمس بأسس عملية السلام

الحريري يسلم عون &#34;صيغة حكومة وحدة وطنية&#34;

الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"