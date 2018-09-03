البرغوثي: حق شعبنا باقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين ليس قابلاً للمساومة

رام الله - دنيا الوطنوصف الدكتور مصطفى البرغوثي التصريحات الاسرائيلية و الاميركية التي تحاول اعادة طرح مشاريع كونفدرالية كبديل لانهاء الاحتلال بالكامل و اقامة دولة فلسطينية مستقلة بانها جزء من حملة نتنياهو و فريق ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، و حق العودة، و لتهويد الضفة الغربية بما فيها القدس.و قال البرغوثي ان مشاريع نتنياهو تستهدف ليس فقط حقوق الشعب الفلسطيني، بل و المس باستقرار الاردن من خلال العودة لفكرة شارون البائدة بخلق وطن بديل.و حذر د. مصطفى البرغوثي من خطورة تصاعد الهجمات على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف تصفيتها، و قال ان الاجراءات الاخيرة في القدس، و الهجمة على وكالة الغوث الدولية، والتصاعد الاستيطاني الشرس، و اقرار قانون القومية اليهودي العنصري، تؤشر الى النية الحقيقية للحركة الصهيونية بممارسة التطهير العرقي مرة اخرى ضد الشعب الفلسطيني، وسلب الفلسطينيين في فلسطين حق الاقامة و المواطنة في وطنهم، وجعلهم غرباء فيه، و الحاقهم بدول اخرى اضافة تحميل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين لهذه الدول.وقال البرغوثي: لم يعد هناك مجال للتراخي او التأجيل في توحيد كل الفلسطينيين لمواجهة هذه المؤامرة، و ما يسمى بصفقة القرن، التي تطبق فعليا على الأرض، و دعوة كافة الدول العربية للوقوف في وجهها.