مقتل جندي أمريكي وإصابة آخر في هجوم شرقي أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر فيما يبدو أنه هجوم من داخل أحد المواقع شرقي أفغانستان.





وقال الجنرال سكوت ميلر، قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان، في بيان إن وفاة الجندي تمثل "خسارة مأساوية" بحسب "القدس".





وبهذه الوفاة، يرتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في أفغانستان هذا العام إلى ستة، بالإضافة إلى أفراد آخرين في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وفقا لتصريحات الجيش الأمريكي.





وتقود الولايات المتحدة مهمة حلف الناتو في أفغانستان ، التي لا تزال مستمرة منذ عام 2001.

رام الله - دنيا الوطن