بري يطالب باجتماع عاجل للجامعة العربية لاتخاذ قرار بتمويل "الاونروا"

طالب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، باجتماع عاجل للجامعة العربية من أجل اصدار قرار بتمويل "الاونروا" بعد القرار الأميركي بحجب التمويل عنها.





واكد بري امام وفد ضم كل القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان اليوم الاثنين، لمناسبة توقيع وثيقة الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية، بجهود شخصية منه ومن قيادة حركة "امل"، أن هذا اللقاء هو الضوء الوحيد في هذا الزمن الأسود.





واكد بري في مستهل اللقاء أن ما حصل من قرارات اميركية بدءا بقرار نقل السفارة الى القدس المحتلة وانتهاء بحجب الاموال عن "الاونروا"، كله يسير نحو إلغاء حق العودة للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية. وأن الرد الأول هو توحيد القوى الفلسطينية في نضالها ضد الاحتلال الاسرائيلي وكل هذه المؤامرات والمخططات."





وقدم سفير دولة فلسطين لدى لبنان اشرف دبور، لبري درع وفاء وتقدير لدوره في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بالإضافة الى صورة المسجد الأقصى.





وبعد اللقاء تحدث امين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات باسم المجتمعين، فقال: "باسم كل الفصائل والقوى الاسلامية الفلسطينية التي التقت اليوم في هذه الدار المباركة اتوجه بالشكر لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والمكتب السياسي لحركة "أمل" على هذا الاحتضان وهذا الدفء وهذه المتابعة وهذه اللقاءات التي استمرت لأسابيع لإعلان وثيقة الوحدة الوطنية الفلسطينية على الساحة اللبنانية، والتي حملت عناوين عدة، اولها تحييد الساحة عن اي خلافات وتجاذبات، واتباع السياسة المرسومة بعدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وحماية الوجود الفلسطيني والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، هذه السياسة التي ارساها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية."





واضاف "اليوم نعلن توقيع هذه الوثيقة برعاية كريمة من دولة الرئيس بري، ونشكره على دعمه المتواصل والمستمر للقضية الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة بعد قرار ترمب بشأن القدس، وبعدما حجب المساعدات عن الأونروا. هذه القرارات الخطيرة استوجبت وتستوجب تحركا فلسطينيا لبنانيا مشتركا، وقد سمعنا كذلك الامر من دولة الرئيس بري في هذا الموضوع حول الاستحقاقات المقبلة وضرورة الاتحاد في مواجهتها فلسطينيا ولبنانيا. كذلك تطرقنا الى العديد من القضايا التي تهم المخيمات، وكالعادة وعد دولته بمتابعتها من اجل تذليلها ومن اجل حلها."

رام الله - دنيا الوطن