دولي

نتنياهو: تطبيع تدريجي مع دول مركزية في العالم العربي

نتنياهو: تطبيع تدريجي مع دول مركزية في العالم العربي
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، الاتفاق النووي مع إيران كان سيئا من جميع النواحي، باستثناء أمر واحد، وهو أنه قرّب إسرائيل من العالم العربي على نطاق لم تعهده من قبل، وإنها ستواصل ذلك بوصفه أحد أهدافها المركزية.

وفي حفل نظم لموظفي وزارة الخارجية، قال نتنياهو إن الأمر الآخر المهم هو حقيقة وجود تطبيع تدريجي مع دول مركزية في العالم العربي.

يذكر في هذا السياق، أن نتنياهو كان قد صرح، الأسبوع الماضي، أثناء إطلاق اسم شمعون بيرس على مفاعل ديمونا، أن إسرائيل ستواصل العمل على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وهو "الهدف الذي كان يبدو غير معقول عندما وضعه للمرة الأولى على جدول الأعمال الدولي منذ سنوات"، على حد تعبيره.

وقال أيضا إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بكل قوته ضد محاولات إيران نشر قوات ومنظومات أسلحة متطورة في سورية.

إلى ذلك، تطرق نتنياهو إلى "العلاقات التي تتوثق مع دول عربية"، وقال إن "عملية التطبيع لدول مركزية في العالم العربي مع إسرائيل القوية تحصل أمام أعيننا وعلى نطاق لم يكن بالإمكان تخيله قبل سنوات معدودة".

وأضاف أن "هذا التطبيع الذي ينطوي على الأمل، في نهاية المطاف، لاستكمال دائرة السلام، ولكن لا يمكن تجاهل حقيقة أنه تبقى أعداء كثيرون في هذا الحيز وخارجه". على حد قوله.

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