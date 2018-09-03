شؤون فلسطينية

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مدير عام الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية محمد سلامة، مساء اليوم الاثنين، اكتمال وصول حجاج قطاع غزة بسلام بعد أداء مناسك الحج في الديار الحجازية.

وقال سلامة ان موسم الحج لهذا العام تم بسلام ونجاح دون وجود أي عقبات تذكر.
 
وشكر سلامة المملكة العربية السعودية على حسن الاستقبال والضيافة للحجاج الفلسطينيين.

كما شكر جمهورية مصر العربية ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي على تسهيلها خروج وعودة حجاج غزة.

وتقدم سلامة بالتهنئة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله ووزير الاوقاف الشيخ يوسف ادعيس بنجاح موسم الحج لهذا العام وعودة جميع حجاج دولة فلسطين بسلام لارض الوطن.

كما أثنى سلامة على دور السفارة الفلسطينية في القاهرة ممثلة بسفيرها ذياب اللوح والقنصل د.نداء البرغوثي وطاقم السفارة على مرافقتهم الحجاج والعمل على تذليل العقبات.

وتوجه سلامة أيضا بالشكر لإدارة معبر رفح بالجانبين المصري والفلسطيني لسهرهم على راحة الحجاج وتسهيل عودتهم الى غزة.

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