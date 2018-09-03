الاردن يدعو البرلمان الدولي لبحث دعم "الاونروا"

وجه رئيس مجلس النواب الاردني المهندس عاطف الطراونة، الاثنين، رسالة إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي علي عبد العال، طلب من خلالها دعم مقترح أردني بإدراج بند طارئ لدعم "الأونروا" على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، المنوي عقده منتصف الشهر المقبل في جنيف.





وقال الطراونة في رسالته، "إن إعلان الإدارة الأمريكية وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، له من التداعيات الكبيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، ما يتطلب تحركا وإسنادا من البرلمانات العربية لحث الدول المانحة على سد عجز الوكالة، وهو ما نأمل أن يقوم به الاتحاد البرلماني العربي، بمخاطبة البرلمانات العربية لمساندة المقترح الأردني".





وأضاف الطراونة ان "قضية اللاجئين تعد واحدة من ملفات الحل النهائي، ولا يمكن التنصل من حقوق اللاجئين التي تعترف بها الشرعية الدولية، ما يتطلب أن تنهض الدول المانحة بواجباتها إزاء هذا الملف، والعمل على سد عجز الوكالة كي تتمكن من مواصلة دورها في تقديم الرعاية والخدمة التعليمية والصحية للاجئين".

رام الله - دنيا الوطن