شؤون فلسطينية

الهندي: ما يروج عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال تشويه للحقائق

الهندي: ما يروج عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال تشويه للحقائق
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي د. محمد الهندي، أن ما يروج عن اتفاق تهدئة مع الاحتلال بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال عبر الوسيط المصري، هو تشويه للحقائق والواقع، وأن كل ما يجري هو الحديث عن تهدئة ميدانية (هدوء مقابل هدوء)، وتحسين حياة الفلسطينيين في غزة.

وأكد على أن إسرائيل الآن لا تقبل بعقد اتفاق مع فصيل فلسطيني مصنف على أنه فصيل إرهابي، في موعد انتخابات، خشية مزايدات المعارضة وفق ما أورده "موقع فلسطين" اليوم المقرب من حركة الجهاد الاسلامي.

وقال في لقاء على فضائية فلسطين اليوم مساء الاثنين، "لا تهدئة سياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، وكل ما في الأمر هي تهدئة ميدانية دون اتفاقات وتوقيعات وهي موجودة أصلاً، وما فجرها هو انفجار غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة سلمياً بدلاً من أن ينفجر في وجه حركة حماس".

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