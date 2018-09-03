وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

يبدأ وفد اقتصادي أردني، يضم 80 رجل أعمال من قطاعات تجارية وصناعية وخدمية مختلفة غدا الثلاثاء زيارة عمل رسمية الى سوريا تستمر عدة ايام. وهذه هي اول زيارة لوفد تجاري اردني منذ اندلاع الازمة السورية.





وتأتي زيارة الوفد الذي يرأسه النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان، بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي بحسب القدس المحلية.





وحسب خرفان، فان الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص السوري، وسيتخللها لقاء اعمال اردني – سوري مشترك تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية.





واشار خرفان في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان اللقاء الذي سيعقد الاربعاء المقبل، سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، كما سيناقش تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال من الطرفين بهدف اقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الاردني والسوري، معربا عن أمله في فتح الحدود البرية بين البلدين بالقريب العاجل.





وبين خرفان ان الوفد الاردني سيضم اكثر من 80 رجل أعمال، يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والتخليص وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى اهمية السوق السورية للاقتصاد الاردني وتجارة المملكة الخارجية، خاصة مع دول الاتحاد الاوروبي ولبنان، وكذلك لعمليات نقل الترانزيت.





يذكر ان معرض دمشق الدولي، سيفتتح الخميس دورته الستين بمشاركة 48 دولة و 1700 شركة سورية وعربية ودولية وعدد من رجال الأعمال.





ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، فعاليات وأنشطة اقتصادية وثقافية عديدة، منها مهرجان تسوق خاص بالأسرة السورية، ومعارض متخصصة، ومعارض للبنوك وشركات التأمين، وتجار الالبسة والمواد الغذائية والهندسية.

رام الله - دنيا الوطن