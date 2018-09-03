عربي

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا
رام الله - دنيا الوطن
 يبدأ وفد اقتصادي أردني، يضم 80 رجل أعمال من قطاعات تجارية وصناعية وخدمية مختلفة غدا الثلاثاء زيارة عمل رسمية الى سوريا تستمر عدة ايام. وهذه هي اول زيارة لوفد تجاري اردني منذ اندلاع الازمة السورية.

وتأتي زيارة الوفد الذي يرأسه النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن غسان خرفان، بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي بحسب القدس المحلية.

وحسب خرفان، فان الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص السوري، وسيتخللها لقاء اعمال اردني – سوري مشترك تنظمه غرفة تجارة الاردن بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية.

واشار خرفان في تصريح صحفي اليوم الاثنين الى ان اللقاء الذي سيعقد الاربعاء المقبل، سيناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، كما سيناقش تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال من الطرفين بهدف اقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الاردني والسوري، معربا عن أمله في فتح الحدود البرية بين البلدين بالقريب العاجل.

وبين خرفان ان الوفد الاردني سيضم اكثر من 80 رجل أعمال، يمثلون قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والنقل والتخليص وقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا الى اهمية السوق السورية للاقتصاد الاردني وتجارة المملكة الخارجية، خاصة مع دول الاتحاد الاوروبي ولبنان، وكذلك لعمليات نقل الترانزيت.

يذكر ان معرض دمشق الدولي، سيفتتح الخميس دورته الستين بمشاركة 48 دولة و 1700 شركة سورية وعربية ودولية وعدد من رجال الأعمال.

ويضم المعرض الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، فعاليات وأنشطة اقتصادية وثقافية عديدة، منها مهرجان تسوق خاص بالأسرة السورية، ومعارض متخصصة، ومعارض للبنوك وشركات التأمين، وتجار الالبسة والمواد الغذائية والهندسية.

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل &#34;الأونروا&#34; يمس بأسس عملية السلام

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا" يمس بأسس عملية السلام

الحريري يسلم عون &#34;صيغة حكومة وحدة وطنية&#34;

الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

سفير مصر في الارجنتين يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل

سفير مصر في الارجنتين يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

شاهد: ضَجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة

شاهد: ضَجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة

الشرطة الليبية: فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

الشرطة الليبية: فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن

الاردن يدعو البرلمان الدولي لبحث دعم &#34;الاونروا&#34;

الاردن يدعو البرلمان الدولي لبحث دعم "الاونروا"

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية

وزير الصحة يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري بعُمان حول التغطية الصحية الشاملة

وزير الصحة يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري بعُمان حول التغطية الصحية الشاملة

مستوطنون يطلقون النار صوب منزل مواطن من برقه بنابلس

مستوطنون يطلقون النار صوب منزل مواطن من برقه بنابلس

الاحتلال يخطر بطرد 4 عائلات في الاغوار بحجة التدريبات

الاحتلال يخطر بطرد 4 عائلات في الاغوار بحجة التدريبات

أبو بكر: الفتى حسان التميمي ضحية جريمة طبية ارتكبت بحقه في سجن &#34;عوفر&#34;

أبو بكر: الفتى حسان التميمي ضحية جريمة طبية ارتكبت بحقه في سجن "عوفر"

منوعات

مغنية مسلمة في إسرائيل تعتنق الدين اليهودي

مغنية مسلمة في إسرائيل تعتنق الدين اليهودي

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك &#34;ببلاش&#34; عند سعد الصغير

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك "ببلاش" عند سعد الصغير

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

بتواجد &#34;سعد الحريري&#34;.. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

بتواجد "سعد الحريري".. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

سعاد حسني &#34;العارية&#34; تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

سعاد حسني "العارية" تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

صور: بملابس قصيرة و&#34;بطن مكشوفة&#34;.. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

صور: بملابس قصيرة و"بطن مكشوفة".. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

عربي

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل &#34;الأونروا&#34; يمس بأسس عملية السلام

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا" يمس بأسس عملية السلام

الحريري يسلم عون &#34;صيغة حكومة وحدة وطنية&#34;

الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا