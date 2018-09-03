دولي

مصافحة حارة وترحيب من نتنياهو لنظيره الرئيس الفلبيني يثير جدلاً واسعاً

مصافحة حارة وترحيب من نتنياهو لنظيره الرئيس الفلبيني يثير جدلاً واسعاً
رام الله - دنيا الوطن
لتقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بالرئيس الفلبيني المثير للجدل رودريغو دوتيرتي، وعبر عن ترحيبه الـ"حار" بدوتيرتي الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لرئيس فليبيني للبلاد مساء أمس، الأحد.

ووقع نتنياهو والرئيس الفلبيني دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال حملته الدامية على المخدرات، في اجتماعهما بالقدس، على ثلاث اتفاقيات في مجالات التجارة والعلوم والرعاية الصحية بحسب موقع "عرب 48".

وعن العلاقات الفلبينية الإسرائيلية، سلط نتنياهو الضوء على ما وصفه بـ"الصداقة الطويلة" والعلاقات القوية بين إسرائيل والفلبين، كما شكرها على استقبالها "لاجئين يهود بعد الحرب العالمية الثانية وخلال أحداث المحرقة"، بالإضافة إلى كونها "كانت الدولة الآسيوية الوحيدة التي صوتت لصالح إقامة إسرائيل".

وقال نتنياهو لدوتيرتي "نتذكر أصدقاءنا، وكيف ازدهرت الصداقة على مر السنين، لاسيما على مدار الأعوام القليلة الماضية".

فيما قال دوتيرتي: "تستطيع إسرائيل أن تطلب أي دعم من الفلبين يمكنها تقديمه"، وأشار إلى أنه "بإمكان إسرائيل توقع أي مساعدة تستطيع الفلبين تقديمها."

ووصل دوتيرتي إلى البلاد أمس الأحد في زيارة تستمر أربعة أيام يأمل خلالها بإبرام عقود عسكرية وصفقات أسلحة واتفاقيات لتحسين حقوق العمال الفيليبينيين في الخارج.

دوتيرتي يعتذر عن شتمه اوباما

وقدم الرئيس الفيليبيني، خلال زيارته لإسرائيل، اعتذاره للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بعدما كال له الشتائم في 2016 ووصفه بأنه "ابن عاهرة".

وكان دوتيرتي قد كال الشتائم لأوباما ردا على انتقادات متواصلة من الولايات المتحدة لحربه على المخدرات والتي أثارت تنديدا دوليا.

غير أن الرئيس الفيليبيني قال إن علاقة بلاده مع أميركا تحسنت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الذي وصفه بانه "صديق جيد يتكلم لغتي".

وقال دوتيرتي، مساء أمس، في خطاب أمام عمال فيليبينيين في إسرائيل "سيكون من المناسب أيضا أن أقول هذه المرة للسيد أوباما إنك آلان متحضر وآسف للتفوه بتلك الكلمات".

وأضاف "إذا كان قلبكم متسامحا، تسامحون. أنا سامحتكم، تماما مثل عشيقاتي عندما كنت عازبا... لقد سامحتهن أيضا".

أخبار ذات صلة

نتنياهو: تطبيع تدريجي مع دول مركزية في العالم العربي

نتنياهو: تطبيع تدريجي مع دول مركزية في العالم العربي

جنرال إسرائيلي: الحرب القادمة على لبنان ستكون الأخيرة

جنرال إسرائيلي: الحرب القادمة على لبنان ستكون الأخيرة

7 سنوات سجنا لصحفييْن بميانمار كشفا المجازر بحق مسلمي الروهينغا

7 سنوات سجنا لصحفييْن بميانمار كشفا المجازر بحق مسلمي الروهينغا

&#34;محمد&#34; من أكثر الأسماء انتشارًا في إسرائيل

"محمد" من أكثر الأسماء انتشارًا في إسرائيل

ربط بين شكل المرأة والاغتصاب.. مزحة ثقيلة من رئيس الفلبين تثير غضب النساء

ربط بين شكل المرأة والاغتصاب.. مزحة ثقيلة من رئيس الفلبين تثير غضب النساء

قاضٍ في ميانمار يحكم بالسجن سبع سنوات على صحفيين من (رويترز)

قاضٍ في ميانمار يحكم بالسجن سبع سنوات على صحفيين من (رويترز)

لندن تُحذر من خطر تنظيم الدولة على بريطانيا وأوروبا

لندن تُحذر من خطر تنظيم الدولة على بريطانيا وأوروبا

غرينبلات: القضية الفلسطينية ليست لب الصراع في الشرق الأوسط

غرينبلات: القضية الفلسطينية ليست لب الصراع في الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن

اكتمال وصول حجاج قطاع غزة لأرض الوطن

الاردن يدعو البرلمان الدولي لبحث دعم &#34;الاونروا&#34;

الاردن يدعو البرلمان الدولي لبحث دعم "الاونروا"

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية

وزير الصحة يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري بعُمان حول التغطية الصحية الشاملة

وزير الصحة يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري بعُمان حول التغطية الصحية الشاملة

مستوطنون يطلقون النار صوب منزل مواطن من برقه بنابلس

مستوطنون يطلقون النار صوب منزل مواطن من برقه بنابلس

الاحتلال يخطر بطرد 4 عائلات في الاغوار بحجة التدريبات

الاحتلال يخطر بطرد 4 عائلات في الاغوار بحجة التدريبات

أبو بكر: الفتى حسان التميمي ضحية جريمة طبية ارتكبت بحقه في سجن &#34;عوفر&#34;

أبو بكر: الفتى حسان التميمي ضحية جريمة طبية ارتكبت بحقه في سجن "عوفر"

منوعات

مغنية مسلمة في إسرائيل تعتنق الدين اليهودي

مغنية مسلمة في إسرائيل تعتنق الدين اليهودي

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك &#34;ببلاش&#34; عند سعد الصغير

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك "ببلاش" عند سعد الصغير

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

بتواجد &#34;سعد الحريري&#34;.. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

بتواجد "سعد الحريري".. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

سعاد حسني &#34;العارية&#34; تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

سعاد حسني "العارية" تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

صور: بملابس قصيرة و&#34;بطن مكشوفة&#34;.. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

صور: بملابس قصيرة و"بطن مكشوفة".. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

عربي

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وفد أردني يضم 80 رجل أعمال يزور سوريا

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل &#34;الأونروا&#34; يمس بأسس عملية السلام

وزير الخارجية اللبناني: القرار الأميركي بوقف تمويل "الأونروا" يمس بأسس عملية السلام

الحريري يسلم عون &#34;صيغة حكومة وحدة وطنية&#34;

الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا