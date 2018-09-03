مصافحة حارة وترحيب من نتنياهو لنظيره الرئيس الفلبيني يثير جدلاً واسعاً

رام الله - دنيا الوطنلتقى رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بالرئيس الفلبيني المثير للجدل رودريغو دوتيرتي، وعبر عن ترحيبه الـ"حار" بدوتيرتي الذي وصل إلى إسرائيل في زيارة رسمية تعد الأولى من نوعها لرئيس فليبيني للبلاد مساء أمس، الأحد.ووقع نتنياهو والرئيس الفلبيني دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال حملته الدامية على المخدرات، في اجتماعهما بالقدس، على ثلاث اتفاقيات في مجالات التجارة والعلوم والرعاية الصحية بحسب موقع "عرب 48".وعن العلاقات الفلبينية الإسرائيلية، سلط نتنياهو الضوء على ما وصفه بـ"الصداقة الطويلة" والعلاقات القوية بين إسرائيل والفلبين، كما شكرها على استقبالها "لاجئين يهود بعد الحرب العالمية الثانية وخلال أحداث المحرقة"، بالإضافة إلى كونها "كانت الدولة الآسيوية الوحيدة التي صوتت لصالح إقامة إسرائيل".وقال نتنياهو لدوتيرتي "نتذكر أصدقاءنا، وكيف ازدهرت الصداقة على مر السنين، لاسيما على مدار الأعوام القليلة الماضية".فيما قال دوتيرتي: "تستطيع إسرائيل أن تطلب أي دعم من الفلبين يمكنها تقديمه"، وأشار إلى أنه "بإمكان إسرائيل توقع أي مساعدة تستطيع الفلبين تقديمها."ووصل دوتيرتي إلى البلاد أمس الأحد في زيارة تستمر أربعة أيام يأمل خلالها بإبرام عقود عسكرية وصفقات أسلحة واتفاقيات لتحسين حقوق العمال الفيليبينيين في الخارج.دوتيرتي يعتذر عن شتمه اوباماوقدم الرئيس الفيليبيني، خلال زيارته لإسرائيل، اعتذاره للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بعدما كال له الشتائم في 2016 ووصفه بأنه "ابن عاهرة".وكان دوتيرتي قد كال الشتائم لأوباما ردا على انتقادات متواصلة من الولايات المتحدة لحربه على المخدرات والتي أثارت تنديدا دوليا.غير أن الرئيس الفيليبيني قال إن علاقة بلاده مع أميركا تحسنت خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الذي وصفه بانه "صديق جيد يتكلم لغتي".وقال دوتيرتي، مساء أمس، في خطاب أمام عمال فيليبينيين في إسرائيل "سيكون من المناسب أيضا أن أقول هذه المرة للسيد أوباما إنك آلان متحضر وآسف للتفوه بتلك الكلمات".وأضاف "إذا كان قلبكم متسامحا، تسامحون. أنا سامحتكم، تماما مثل عشيقاتي عندما كنت عازبا... لقد سامحتهن أيضا".