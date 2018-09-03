شؤون فلسطينية

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية

الوزير غنيم ووزير الداخلية الهنغاري يوقعان مذكرة تفاهم دولية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم مع وزير الداخلية في هنغاريا بانتيرساندو صباح اليوم، على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، تم ذلك في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الهنغارية بودابستو بحضور سفير دولة فلسطين في هنغاريا ماري أنطوانيت سيدين ونائب الوزير الهنغاري لشؤون المياه وبحضور رفيع المستوى من كلا البلدين.

وعبر م.مازن غنيم عن سعادته في اللقاء وبتوقيع مذكرة التفاهم في إطار مواصلة تطوير العلاقات الدولية وتوسيعها بين البلدين، إدراكاً لأهمية التعاون المشترك وتنسيق الجهود بين المؤسسات الفلسطينية والهنغارية المسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمياه.

كما شدد م. غنيم على أهمية التعاون المشترك حيث تم التوافق على تشكيل لجان مشتركة للبدء في العمل مع الجانب الهنغاري وبدء التطبيق العملي لما جاء في المذكرة ضمن إطار رسمي واضح المعالم والأهداف.

من جانبه رحب بانتير برئيس سلطة المياه، وأكد على أن هذا التوقيع يأتي بعد جهود مكثفة من الطرفين توجت بالتوقيع، وأعرب عن سعادته وكذلك حكومته بالتعاون الثنائي من خلال بدء العمل في تشكيل لجان مشتركة.

يذكر أن هذه المذكرة تعتبر الأولى بين البلدين في مجال تطوير التعاون الثنائي في برامج بناء القدرات وتوسيع افاق العمل بالأساليب الحديثة، كما تأتي في إطار تطبيق خطة سلطة المياه الاستراتيجية في تطوير علاقتها مع الدول للاستفادة في مجال الإدارة المتكاملة للمياه، ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات لتطوير قطاع المياه في فلسطين.

واستكمل م.غنيم الجولة من خلال اجتماع وزيارة جامعة الخدمات العامة، حيث تم مناقشة سبل التعاون المشترك، وختاماً كانت زيارة مصلحة مياه أعمال بودابست.

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