دولي

7 سنوات سجنا لصحفييْن بميانمار كشفا المجازر بحق مسلمي الروهينغا

7 سنوات سجنا لصحفييْن بميانمار كشفا المجازر بحق مسلمي الروهينغا
رام الله - دنيا الوطن
 أدان قاض في ميانمار صحفيين من وكالة رويترز للأنباء بخرق قانون أسرار الدولة وحكم عليهما اليوم الاثنين بالسجن سبع سنوات، وهو حكم انتقدته الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال القاضي إن يي لوين إن وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) انتهكا قانون الأسرار الرسمية الذي يعود لعهد الاستعمار عندما جمعا وثائق سرية.

وأضاف القاضي "المدعى عليهما... خرقا قانون الأسرار الرسمية وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات. سيؤخذ الوقت الذي قضاه المدعى عليهما من 12 ديسمبر/كانون الأول في الاعتبار".

وطالب دعاة حرية الصحافة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا بتبرئة ساحة صحفيي رويترز.

وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز في بيان "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان".

وأبلغ الصحفيان المحكمة أن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بشمال يانغون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.

وشهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينغا.

وقال وا لون بعد النطق بالحكم "لا أشعر بالخوف... لم أفعل شيئا خطأ... أنا أومن بالعدالة والديمقراطية والحرية".

وكان الصحفيان يحققان في مجزرة راح ضحيتها عشرة من مسلمي الروهينغا في إحدى قرى أراكان (راخين) العام الماضي.

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