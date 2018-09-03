وزير الصحة يشارك في أعمال الإجتماع الوزاري بعُمان حول التغطية الصحية الشاملة

رام الله - دنيا الوطنشارك وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عوّاد، اليوم، في إنطلاق أعمال اليوم الأول من الإجتماع الوزاري "الطريق إلى التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط" الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية، في مدينة صلالة بسلطنة عُمان.ويشارك في الإجتماع الذي يستمر لثلاثة أيام، 22 بلدأ من بلدان الإقليم، والتي يمثلها وزراء الصحة، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المندوبين والمستشارين والخبراء في المجال الصحي، وممثلي الهيئات والجمعيات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية التي لها علاقات رسمية مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب العديد من المؤسسات الصحية.وقال وزير الصحّة د. جواد عوّاد، إن فلسطين تعتبرُ عُضواً أساسياً في الإجتماعات الإقليمية والدولية التي تعنى بالقطاع الصحّي، حيثُ تعتبر الخدمات الصحيّة التي يقدمها القطاع الصحي في فلسطين، من أفضل الخدمات على مستوى المنطقة بشهادة منظمة الصحة العالمية.وأضاف الوزير، أن الإجتماع يهدف إلى تعزيز منظومة التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط، والتي يتبناها القطاع الصحي الحكومي في فلسطين ويعزّزها من خلال توفير كافة الخدمات الصحيّة للمواطنين في كافة المناطق وتحت كل الظروف.ويمثّل هذا الإجتماع أعلى سلطة توجيهية في منظومة الصحة العالمية، حيث سيتضمن الحديث والتباحث بشان التغطية الصحية الشاملة في الإقليم، والخروج بتوصيات هامة حول الدليل العام لخرائط تنفيذية تعنى بالتغطية الصحية في إقليم شرق المتوسط.ويشمل برنامج الإجتماع، المنعقد بين 3 – 5 أيلول، على العديد من الجلسات العلمية التي تضم عدد من المواضيع وحلقات والمداخلات والمناقشات المفتوحة.وعلى هامش الإجتماع، فقد اجتمع وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عواد بوزير الصحة العُماني د. أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي، وأطلعه على الوضع الصحي في فلسطين، وسبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، كما أعرب الدكتور عواد عن جزيل شكره لسلطنة عمان على جهودها الكبيرة في دعم القطاع الصحي في فلسطين، حيث رافقه مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية د. كمال الشخرة.