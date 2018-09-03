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الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"

الحريري يسلم عون "صيغة حكومة وحدة وطنية"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، اليوم الإثنين، أنه سلم "صيغة حكومة وحدة وطنية" لرئيس الجمهورية ميشال عون "لا ينتصر فيها أحد على الآخر". 

وقال الحريري، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائه عون في قصر بعبدا شرقي بيروت، "الصيغة لا أحد يملكها إلا الرئيس (عون) وأنا، ولم تناقش مع أحد، وأفكارها أخذتها من كل القوى". 

وشدد على أنه "سنكمل المشاورات، ولا يزال هناك موضوع الأسماء، وأنا متفاءل دائمًا عندما أزور رئيس الجمهورية". 

ويقصد بالصيغة أن التشكيلة الحكومية، التي قدمها الحريري لعون تضمنت حصص الحقائب الوزارية على الأحزاب السياسية، من دون أسماء. 

وفي أيار/مايو الماضي، طلب عون، من سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل (سني)، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات النيابية. 

غير أن تشكيل الحكومة تأجل كثيرًا، وسط تبادل الاتهامات بين القوى السياسية بشأن المسؤولية عن التأخير. 

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