مصرع طفلة اختناقا داخل مركبة مغلقة جنوب الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام مصرعها اختناقا، اليوم الاثنين، جراء تركها داخل مركبة مغلقة في بلدة السموع جنوب الخليل.وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في الحادث.