موقع إسرائيلي: قريبًا إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية- فلسطينية في جبل الخليل

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إنه من المتوقع أن يتم إنشاء منطقة صناعية تجارية فلسطينية- إسرائيلية في الضفة الغربية.وأوضح الموقع، أن المنطقة الصناعية الجديدة، ستُقام لتعزيز التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني، وستكون بدعم أمريكي، وبمساعدة الحكومة الإسرائيلية في المجلس الإقليمي جبل الخليل.ويتوقع، بحسب الصحيفة، أن تكون المنطقة الاقتصادية، نموذجًا فريدًا، حيث ستعرض الخطة في لجنة وزراء المالية التي سترأسها الولايات المتحدة في دافوس في شهر كانون الثاني، لتعزيز التعاون الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني.وكان وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، التقى في واشنطن الأربعاء الماضي، بوزير الخارجية الأمريكي، ستيفن منوتشين، ومبعوث الرئيس ترامب، جيسون غرينبلات، حيث أجرى الثلاثة نقاشا تناول تعزيز التعاون الاقتصادي الإسرائيلي – الفلسطيني بدعم أمريكي.