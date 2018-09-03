الخطيب: يجب الدفاع عن الأقصى ومنع اقتحامه طوال هذا الشهر

رام الله - دنيا الوطندعا الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية، للتصدي لاقتحامات الاحتلال المتوقعة خلال الشهر الجاري للمسجد الأقصى المبارك.وأكد الخطيب في تصريح صحفي له أن الدفاع عن الأقصى والرباط فيه هو شرف حظي به الشعب الفلسطيني عموما، وأهل القدس والداخل الفلسطيني بشكل خاص، فكانوا هم أول وأسرع من يلبي نداء المسجد الأقصى المبارك، ونحن على عهدنا بأهل القدس أنهم لن يتخلوا عن هذا الشرف وسيظلون الأوفياء وخط الدفاع الأول عنه.وأردف "أن الدعوات اليهودية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في أعياد رأس السنة العبرية يأتي بسبب شعورهم بأن المسجد الأقصى المبارك مستباح وأن العالم العربي والإسلامي لم يعد يهتم بما يجري في عموم القضية الفلسطينية وخاصة في القدس وبشكل أكثر خصوصية المسجد الأقصى المبارك".وأوضح الشيخ كمال أن الجماعات التي تدعو لاقتحام المسجد الأقصى تابعة لأحزاب في الحكومية الإسرائيلية، واصفا مصطلح "مجموعات" بالمصطلح الخاطئ لأنها فعليا لا تقتصر على مجموعات مستوطنين إنما هي أذرع للأحزاب الصهيونية التي تشكل حكومة نتنياهو.ولفت الخطيب إلى وجود خطورة في هذه الفترة تتمثل في أن هناك دعوات واضحة للصلاة في المسجد الأقصى المبارك من قبل المستوطنين، إضافة لخطر أشد في منطقة باب الرحمة في الجهة الشمالية الشرقية للأقصى المبارك، حيث أصبح كل فلسطيني يؤدي الصلاة هناك يتم اعتقاله أو طرده أو التضييق عليه.