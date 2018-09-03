مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة مهمة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنقال مندوب فلسطين الدائم لدى مجلس حقوق الانسان، ابراهيم خريشة: إن الجلسة الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان، ستبدأ في العاشر من الشهر الجاري بحضور المفوضة السامية الجديدة، وسيجري خلالها استعراض انتهاكات الاحتلال، منذ انعقاد الدورة الاخيرة للمجلس في حزيران/ يونيو الماضي وحتى اليوم.واوضح خريشة، أنه سيكون خلال هذه الدورة يوم خاص لمناقشة البند السابع المعني بحالة حقوق الانسان في فلسطين، وباقي الاراضي العربية المحتلة في الـ24 من هذا الشهر، يتخلله حوار تفاعلي من مختلف الدول مع التقرير الشفهي الذي ستقدمه لجنة تقصي الحقائق.واشار خريشة الى لقاء سيجمعه بلجنة تقصي الحقائق للاطلاع على السياسة التي تعتمدها في عملها منوها إلى لقاءات أخرى ستعقد على هامش دورة مجلس حقوق الانسان مع الاتحاد البرلماني الدولي ورئاسة مجلس حقوق الانسان إضافة إلىعدد من الندوات الخاصة أبرزها ندوة بعنوان قانون القومية العنصري.