شؤون فلسطينية

(أونروا): دوام مدارس الوكالة في القدس اعتيادي ولم يتوقف

(أونروا): دوام مدارس الوكالة في القدس اعتيادي ولم يتوقف
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شدد الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث الدولية، سامي مشعشع على أن عمل مدارس وكالة (أونروا) في القدس مستمر وذلك ردا على ما أشيع حول خطة لرئيس بلدية الاحتلال في القدس تتمثل بإغلاق مدارس الوكالة بالمدينة، مؤكدا أنه لم يتم إخطار الوكالة بالخطة المزعومة.

وأكد مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوكالة تواصل تحركاتها وجهودها لحشد الدعم والتمويل لسد العجز الذي تواجهه ويقدر بـ 217 مليون دولار.

وأوضح أن (أونروا) تبنت سياسة تمويلية جديدة وبدعم غير مسبوق من الدول بتحرك من الدبلوماسيتين الفلسطينية والأردنية ودعم سويدي مصري وتركي كان له الأثر الكبير في تخفيض العجز بالموازنة من 446 مليون دولار إلى 217 مليون 
دولار.

وأضاف مشعشع أن عشرات الدول تقدمت بقوة خلال الثلاثة أيام الماضية باعلان دعمها السياسي والمالي لوكالة (أونروا) ردا على القرار الأمريكي بوقف تمويلها بالكامل.

وأشار إلى أن المفوض العام (أونروا) أمام اجتماعات هامة مقبلة، أولها اجتماع وزارء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري والثاني يتمثل بمؤتمر هام جدا برعاية سويدية- أردنية لبحث أزمة الوكالة.

أخبار ذات صلة

الحمد الله: نريد الانتقال بعملنا الحكومي لغزة بشكل شامل بعد انتهاء حكم حماس

الحمد الله: نريد الانتقال بعملنا الحكومي لغزة بشكل شامل بعد انتهاء حكم حماس

مصرع طفلة اختناقا داخل مركبة مغلقة جنوب الخليل

مصرع طفلة اختناقا داخل مركبة مغلقة جنوب الخليل

موقع إسرائيلي: قريبًا إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية- فلسطينية في جبل الخليل

موقع إسرائيلي: قريبًا إنشاء منطقة صناعية إسرائيلية- فلسطينية في جبل الخليل

المستوطنون يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بغطاء رسمي إسرائيلي

المستوطنون يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بغطاء رسمي إسرائيلي

الخطيب: يجب الدفاع عن الأقصى ومنع اقتحامه طوال هذا الشهر

الخطيب: يجب الدفاع عن الأقصى ومنع اقتحامه طوال هذا الشهر

مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة مهمة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة مهمة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

استشهاد شاب فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهاد شاب فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

تنفيذية المنظمة: تصريحات &#34;نير بركات&#34; حول (أونروا) القدس استهانة بالنظام الدولي وقوانينه

تنفيذية المنظمة: تصريحات "نير بركات" حول (أونروا) القدس استهانة بالنظام الدولي وقوانينه

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

مصرع طفلة اختناقا داخل مركبة مغلقة جنوب الخليل

مصرع طفلة اختناقا داخل مركبة مغلقة جنوب الخليل

المستوطنون يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بغطاء رسمي إسرائيلي

المستوطنون يواصلون الاعتداءات على الفلسطينيين بغطاء رسمي إسرائيلي

الخطيب: يجب الدفاع عن الأقصى ومنع اقتحامه طوال هذا الشهر

الخطيب: يجب الدفاع عن الأقصى ومنع اقتحامه طوال هذا الشهر

مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة مهمة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

مجلس حقوق الانسان يعقد جلسة مهمة لرصد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

ادراج جامعة النجاح ضمن عينة مختارة من الجامعات العالمية حسب مجلة نيوزويك الأمريكية

ادراج جامعة النجاح ضمن عينة مختارة من الجامعات العالمية حسب مجلة نيوزويك الأمريكية

الشرطة: رمي النفايات من المركبات مخالفة يُعاقب عليها القانون

الشرطة: رمي النفايات من المركبات مخالفة يُعاقب عليها القانون

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

الأمانة العامة للكتّاب الفلسطينيين تُدين مصادرة 1800 كتاب من أسرى (هداريم)

الأمانة العامة للكتّاب الفلسطينيين تُدين مصادرة 1800 كتاب من أسرى (هداريم)

منوعات

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك &#34;ببلاش&#34; عند سعد الصغير

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك "ببلاش" عند سعد الصغير

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

بتواجد &#34;سعد الحريري&#34;.. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

بتواجد "سعد الحريري".. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

سعاد حسني &#34;العارية&#34; تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

سعاد حسني "العارية" تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

صور: بملابس قصيرة و&#34;بطن مكشوفة&#34;.. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

صور: بملابس قصيرة و"بطن مكشوفة".. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

غضب من أميرة محمد بسبب ارتدائها عقدًا قيمته 5 ملايين دولار

غضب من أميرة محمد بسبب ارتدائها عقدًا قيمته 5 ملايين دولار

عربي

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

سفير مصر في الارجنتين يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل

سفير مصر في الارجنتين يحضر حفل المغني الإسرائيلي رايخل

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران