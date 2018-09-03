(أونروا): دوام مدارس الوكالة في القدس اعتيادي ولم يتوقف

رام الله - دنيا الوطنشدد الناطق الرسمي باسم وكالة الغوث الدولية، سامي مشعشع على أن عمل مدارس وكالة (أونروا) في القدس مستمر وذلك ردا على ما أشيع حول خطة لرئيس بلدية الاحتلال في القدس تتمثل بإغلاق مدارس الوكالة بالمدينة، مؤكدا أنه لم يتم إخطار الوكالة بالخطة المزعومة.وأكد مشعشع لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الوكالة تواصل تحركاتها وجهودها لحشد الدعم والتمويل لسد العجز الذي تواجهه ويقدر بـ 217 مليون دولار.وأوضح أن (أونروا) تبنت سياسة تمويلية جديدة وبدعم غير مسبوق من الدول بتحرك من الدبلوماسيتين الفلسطينية والأردنية ودعم سويدي مصري وتركي كان له الأثر الكبير في تخفيض العجز بالموازنة من 446 مليون دولار إلى 217 مليوندولار.وأضاف مشعشع أن عشرات الدول تقدمت بقوة خلال الثلاثة أيام الماضية باعلان دعمها السياسي والمالي لوكالة (أونروا) ردا على القرار الأمريكي بوقف تمويلها بالكامل.وأشار إلى أن المفوض العام (أونروا) أمام اجتماعات هامة مقبلة، أولها اجتماع وزارء الخارجية العرب في الحادي عشر من الشهر الجاري والثاني يتمثل بمؤتمر هام جدا برعاية سويدية- أردنية لبحث أزمة الوكالة.