"محمد" من أكثر الأسماء انتشارًا في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطننشرت سلطة الهجرة في إسرائيل، تقريرها السنوي عن المستوطنين الإسرائيليين خلال العام الماضي، وذلك بمناسبة السنة العبرية الجديدة.وكانت المعطيات وفق السلطة، خلال العام الماضي، كالتالي، حيث بلغ عدد المواليد: 168.41، فيما عدد المهاجرين الجدد لإسرائيل بلغ: 24.496 مهاجرًا.وكان أسماء البنين الأكثر تداولا في إسرائيل: محمد، يوسف، أرئيل، عومر، أدام، دافيد، دانيال، لافئ، إيتان، أوري.أسماء البنات الأكثر تداولا: تمار، أفيغيل، ياعيل، أدال، سارة، شيرا، نويا، أستر، تاليا.أما أعداد الوفيات في إسرائيل، فقد بلغت 41.165 شخصًا، بينما أعداد حالات الزواج: 61.181 حالة، كما أن أعداد حالات الطلاق: 24.868 حالة، وعدد بطاقات الهوية الجديدة: 833.553 بطاقة، وفق موقع (عكا).