"محمد" من أكثر الأسماء انتشارًا في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سلطة الهجرة في إسرائيل، تقريرها السنوي عن المستوطنين الإسرائيليين خلال العام الماضي، وذلك بمناسبة السنة العبرية الجديدة.
وكانت المعطيات وفق السلطة، خلال العام الماضي، كالتالي، حيث بلغ عدد المواليد: 168.41، فيما عدد المهاجرين الجدد لإسرائيل بلغ: 24.496 مهاجرًا.
وكان أسماء البنين الأكثر تداولا في إسرائيل: محمد، يوسف، أرئيل، عومر، أدام، دافيد، دانيال، لافئ، إيتان، أوري.
أسماء البنات الأكثر تداولا: تمار، أفيغيل، ياعيل، أدال، سارة، شيرا، نويا، أستر، تاليا.
أما أعداد الوفيات في إسرائيل، فقد بلغت 41.165 شخصًا، بينما أعداد حالات الزواج: 61.181 حالة، كما أن أعداد حالات الطلاق: 24.868 حالة، وعدد بطاقات الهوية الجديدة: 833.553 بطاقة، وفق موقع (عكا).
نشرت سلطة الهجرة في إسرائيل، تقريرها السنوي عن المستوطنين الإسرائيليين خلال العام الماضي، وذلك بمناسبة السنة العبرية الجديدة.
وكانت المعطيات وفق السلطة، خلال العام الماضي، كالتالي، حيث بلغ عدد المواليد: 168.41، فيما عدد المهاجرين الجدد لإسرائيل بلغ: 24.496 مهاجرًا.
وكان أسماء البنين الأكثر تداولا في إسرائيل: محمد، يوسف، أرئيل، عومر، أدام، دافيد، دانيال، لافئ، إيتان، أوري.
أسماء البنات الأكثر تداولا: تمار، أفيغيل، ياعيل، أدال، سارة، شيرا، نويا، أستر، تاليا.
أما أعداد الوفيات في إسرائيل، فقد بلغت 41.165 شخصًا، بينما أعداد حالات الزواج: 61.181 حالة، كما أن أعداد حالات الطلاق: 24.868 حالة، وعدد بطاقات الهوية الجديدة: 833.553 بطاقة، وفق موقع (عكا).
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