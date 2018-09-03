استشهاد شاب فلسطيني بالخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

رام الله - دنيا الوطناستشهد شاب فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة (كريات أربع) في الخليل.وقالت الوكالة الفلسطيينية الرسمية (وفا): إن جنود الاحتلال فتحوا النار صوب الشاب وائل الجعبري، من سكان مدينة الخليل، وذلك عند ما يعرف بـ"حاجز المحوّل" بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شمال شرق المدينة، ما أدى الى استشهاده.وأكدت مصادر وزارة الصحة وأخرى أمنية نبأ استشهاد الشاب الجعبري، لافتة الى أن قوات الاحتلال نقلت جثمانه الى أحد مراكزها.وأضافت الوكالة، أن الشاب الجعبري أصيب بعدة أعيرة نارية في أنحاء جسده، وتركه جنود الاحتلال ينزف على الأرض، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول اليه.كما واعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين، وعلى الناشط ضد الاستيطان عارف جابر، ومنعتهم من توثيق الجريمة وتصويرها.وأشارت القناة 14 الإسرائيلية، إلى أنه تم إطلاق النار على شاب فلسطيني، قرب مستوطنة (كريات أربع)، في الخليل بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، موضحة أن الجيش انتشر في المكان، ويجري عمليات تمشيط مكثفة.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن قوات الاحتلال منعت طواقمه، من الوصول لمكان اطلاق النار على الشاب قرب مستوطنة كريات اربع بالخليل.