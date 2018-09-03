غداً.. صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أغسطس عبر البنوك

خاص دنيا الوطنأعلن عبد الرحمن بياتنة، الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفي العموميين غداً الثلاثاء، عبر البنوك.وأوضح بياتنة في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن"، أن رواتب الموظفين، التي ستصرف غداً، هي عن شهر آب/ أغسطس.