ادراج جامعة النجاح ضمن عينة مختارة من الجامعات العالمية حسب مجلة نيوزويك الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن-محمد جوداللهتُعتبر جامعة النجاح الوطنية من مصافي الجامعات العربية والعالمية، فبكلياتها وكوادرها وطلبتها واصلت جامعة النجاح الوطنية تقدّمها في مختلف تصنيفات الجامعات.ويعتبر اعتماد ال ABET العالمي من أهم العلامات الفارقة التي رسخت عالمية جامعة النجاح الوطنية وخصوصاً كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات التي تُعتبر أكبر كليات الجامعة من حيث عدد الطلبة ومن أبرزها على مستوى الإنجازات.ويصدر هذا الإعتماد عن هيئة الاعتماد ‏للهندسة والتكنولوجيا العالمية الأمريكية‎ ABET ‎وهي هيئة عالمية مستقلة متخصصة في تقييم وتأكيد جودة برامج الهندسة ‏والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية على مستوى العالم، وقد تأسست هذه الهيئة عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية‎.وتُعتبر جامعة النجاح الوطنية أول جامعة فلسطينية تحصل على اعتماد ال ABET العالمي في تسعة برامج في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات هي: (الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب وهندسة البناء ).وبهذا الخصوص نشرت مجلة ( (Newsweekالأمريكية مقالاً تحدّثت فيه عن كون جامعة النجاح الوطنية في طليعة الجامعات العربية حصولاً على اعتماد ال ABET العالمي لبرامجها الهندسية.وتناولت المجلة في مقالها الحديث عن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات كونها أكبر كلية في جامعة النجاح الوطنية من حيث عدد الطلبة والموظفين، حيث تضم أكثر من 5200 طالب وطالبة و200 موظف وموظفة، وتقدم 18 برنامج لدرجة البكالوريوس في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وتتميز ببنيتها التحتية الممتازة.كما تطرق المقال إلى إنشاء الكلية لوحدة الجودة والاعتماد - مركز (ABET) في عام 2011 لمتابعة الحصول على اعتماد ABET لبرامج الهندسة، لتصبح جميع برامج الكلية الحالية معتمدة محليًا وعربياً، منها تسعة برامج هندسية معتمدة من ABET بما في ذلك الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية، والهندسة الصناعية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونكس، وهندسة الإتصالات وهندسة الحاسوب وهندسة البناء.واختتمت المجلة مقالها بالحديث عن حصول الكلية على اعتراف دولي من خلال هذا الاعتماد، لتكون من بين طليعة الجامعات في العالم العربي من حيث أكبر عدد برامج هندسية معتمدة من (ABET)، مشيرةً إلى أن جميع هذه البرامج لديها مجالس استشارية صناعية تربطها بالقطاع الصناعي، حيث تم إنشاء عشرة فروع طلابية تابعة لمنظمات دولية علمية.يُذكر أن مجلة ( (Newsweekهي مجلة أمريكية منوعة تتناول العديد من المواضيع حول العالم في مجال الأعمال والثقافة والرياضة والصحة والعلوم والتكنولوجيا، وتتحدث بشكل مستمر عن أفضل البرامج المعتمدة من قبل هيئة ال ABET الأمريكية، حيث اندرج المقال الذي نشرته الصحيفة عن كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في جامعة النجاح الوطنية تحت هذا المجال.