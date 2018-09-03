شؤون فلسطينية

الشرطة: رمي النفايات من المركبات مخالفة يُعاقب عليها القانون

الشرطة: رمي النفايات من المركبات مخالفة يُعاقب عليها القانون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر اللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة، قراراً يقضي بتفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات، وفقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لعام 2005 وقيمتها 150 شيكلاً.

وأكد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أن تعليمات اللواء، جاءت ضمن الخطة المرورية، التي تهدف لحماية المواطنين من الحوادث، نتيجة التجاوزات المرورية، حيث يأتي تفعيل مخالفة رمي النفايات من المركبات، ضمن الخطة التي بدأت قبل يومين؛ لتشديد المراقبة المرورية على كافة المخالفات من ضمنها حزام الأمان، والتي تساهم في رفعة وتطوير ثقافة المجتمع.

وناشدت الشرطة المواطنين، وخاصة السائقين بضرورة الالتزام تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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