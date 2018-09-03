وزيرة الاقتصاد والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وفد الخبراء الصيني لتنفيذ دراسة جدوى خاصة في مدينة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات "لوجستية وبوندد".



وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة التطورات المتعلقة بتسريع الإجراءات المتعلقة باختتام دراسة الجدوى لاتفاقية التجارة الحرة، وإطلاق مفاوضات التجارة الحرة، كما بحث الجانبان إمكانية تنفيذ ودعم مشاريع في مجال الطاقة، والاستفادة من الحوافز المتاحة لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والمدن والمناطق الصناعية.



رام الله - دنيا الوطنبحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، معسفير جمهورية الصين الشعبية والمعتمد لدى دولة فلسطين قوه وي، آليات تنفيذ توصيات اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في تموز/ يوليو الماضي، لغاية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصاديوالتجاري بين البلدين.واعربت الوزيرة عودة عن شكرها وتقديرها للجهود الصينية الهادفة إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، من خلال تنفذهم للمشاريع الاستراتيجية الواعدة في فلسطين كمشروع منطقة ترقوميا الصناعية، مثمنة في ذات الوقت الدعم الفني الذي قدمه