فنزويلا تُعرب عن قلقها إزاء إنهاء الإدارة الأميركية تمويل (أونروا)

أعربت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، عن قلقها العميق، إزاء قرار الإدارة الأميركية، بإنهاء تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).





وأشارت في بيان إلى أن هذا الإجراء هو الأكثر انحيازاً وتطرفاً الذي تتخذه الولايات المتحدة منذ عام 1948، فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، لافتة إلى أن الإجراء يعرض حياة الملايين من اللاجئين للخطر ، كما يهدد استقرار المنطقة بشكل عام.





وشددت على دعمها القوي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، خاصة اللاجئين في جميع أماكن تواجدهم، مستنكرة محاولات القضاء على قضيتهم من خلال الابتزاز الاقتصادي.





وأشادت فنزويلا، بعمل موظفي (أونروا) الذين حاولوا مواصلة عملهم لحماية حقوق الإنسان واللاجئين الفلسطينيين، رافضة حملة التشهير ضد المنظمة، مؤكدة على قناعتها بأن السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال الحوار في ظروف من الاحترام والعدالة.

رام الله - دنيا الوطن