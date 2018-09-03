تحويل ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة وإخطار 75 منشأة

رام الله - دنيا الوطنحولت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني، اليوم الاثنين، ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة، وأخطرت 75 منشأه في سلفيت ونابلس والقدس وقلقيلية وطولكرم، لعدم تطبيقها إجراءات الوقاية والسلامة فيها، خلال الجولات التفقدية التي تقوم بها في محافظات الوطن.وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 36 تصريحاً لعدد من المنشآت والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها، واستكمال كافة الشروط خلال تنفيذ 212 جولة ميدانية، وفحصت 44 مصعداً كهربائياً، بينما أغلقت مصعدين لافتقارهما لشروط الوقاية والسلامة.