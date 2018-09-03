شؤون فلسطينية

فيديو: كهرباء غزة تكشف تفاصيل وفاة مواطن بصعقة كهربائية بغزة

فيديو: كهرباء غزة تكشف تفاصيل وفاة مواطن بصعقة كهربائية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن فلسطيني مصرع أمس الأحد، بعد تعرضه لصعقة كهربائية، بعد صعوده على شبكة الكهرباء في منطقة شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول.

وقالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة في بيان صحفي لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "تلقى قسم صيانة الشركة في شمال قطاع غزة أمس الأحد إشارة بإصابة أحد المواطنين بصعقة كهربائية أثناء صعوده على شبكة الكهرباء في منطقة شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول".

وأضافت: "توجه الطاقم الفني المناوب إلى مكان الحدث وقام بفصل التيار الكهربائي على الفور وقد تبين بأن المصاب شاب في مقتبل العمر، وبعد تفقد الطاقم الفني لمكان الحدث تبين بأن الشاب قام بتسلق العمود الحديدي بهدف (ربط خط قلاب غير شرعي) ما أدى لتعرضه لصعقه كهربائية قوية أدت لإصابته اصابة خطيرة أدت لوفاته".

وأعربت الشركة، عن أسفها الشديد لتلك الحوادث وضحاياها، مجددة تأكيدها على خطورة مثل هذه التجاوزات والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء، وعلى حياة مرتكبيها وحياة الآخرين، كما تؤثر وبشكل مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.

وأهابت الشركة ، بالجمهور، لمساعدتها ومساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات والإبلاغ عن أي تعديات عبر الرقم الوطني 133، مطالبة الجهات الشرطية والقضائية المختصة بالتعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة وردع مرتكبيها حفاظاً على حياة المواطنين وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية.

وكانت الشركة قد حذرت سابقاً من خطورة تلك التصرفات غير المسئولة التي تعرض أصحابها والمواطنين وكذلك الفنيين العاملين على الشبكة لخطر الاصابة أو الموت في بعض الحالات.


 


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