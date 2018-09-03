شؤون فلسطينية

الوزيرة عودة: بيانات سجل حقوق الضمان تشير لتسهيلات بأكثر من 400 مليون دولار

الوزيرة عودة: بيانات سجل حقوق الضمان تشير لتسهيلات بأكثر من 400 مليون دولار
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الاثنين، أن البيانات المستخرجة من السجل الإلكتروني لحقوق الضمان في الأموال المنقولة، تشير إلى إشهار حقوق ضمان على أموال منقولة، تزيد قيمتها عن أربعمائة مليون دولار أمريكي منذ تاريخ إطلاق السجل في الأول من حزيران/ يونيو 2016.

وتشمل هذه الأرقام حسب الوزيرة عودة معاملات سابقة قدرت قيمتها بما يقارب 30 مليون دولار أمريكي، تمت قبل سريان القانون، وسجلت على السجل الإلكتروني المنشأ، بعد إقرار القانون بهدف إشهار الحقوق المترتبة على أموال منقولة.

و تجاوزت عدد الإشعارات المسجلة على السجل الإلكتروني لبنوك ومؤسسات إقراض وشركات تأجير تمويلي الثلاثمائة إشعار، استفاد منها أكثر من ثلاثمائة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأكدت الوزيرة عودة أن إقرار القانون وإطلاق السجل جاء بإرادة حقيقية من القيادة والحكومة، حيث أن القانون يعمل على  تيسير منح التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دون حاجة لوجود ضمانات عقارية، كما ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي لإتاحة التمويل المتوسط وطويل الأجل عن طريق إشهار وتسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة.

ويتيح القانون أيضاً حيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان دون الحاجة لاحتفاظ الدائن بها، ويمنح تسجيل الإشعار وفقاً للقانون الدائن كامل الحقوق التي يتمتع بها كما لو كان حائزاً للمال المرهون بما في ذلك حق تتبعه في يد حائزه والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه من عوائد بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه في حال إخلال المدين بالالتزامات المترتبة عليه.

وذكرت عودة بأن إقرار قانون ضمان الحقوق في المال المنقول وإطلاق السجل الالكتروني الخاص به جاء انسجاماً مع رؤية الحكومة الفلسطينية بتطوير الاقتصاد الوطني وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الحصول على التمويل اللازم لتوسيع نشاطها والتي تشكل بالأساس ما يزيد عن 90% من قطاع الأعمال في فلسطين وتلعب دوراً محوريا في النمو الاقتصادي وهذا سيعمل بالتأكيد على خلق فرص عمل جديدة.

وكانت الوزيرة عودة، قد دعت في السابق جميع البنوك العاملة في فلسطين ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويل وكافة الجهات ذات العلاقة إلى المبادرة بالاستفادة من القانون، مع إشهار حقوقهم المترتبة على الأموال المنقولة عن طريق تسجيلها على السجل الإلكتروني المنشأ لهذا الغرض باعتبار السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة، وذلك حماية لحقوقهم.

وأشارت إلى أن تقديم الخدمة من خلال الموقع الإلكتروني للسجل registry.mne.gov.ps يتم على مدار 24 ساعة، وفي جميع ايام الأسبوع.

أخبار ذات صلة

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

وزيرة الاقتصاد والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزيرة الاقتصاد والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الشاعر يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الحماية والتنمية الاجتماعية

الشاعر يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الحماية والتنمية الاجتماعية

فنزويلا تُعرب عن قلقها إزاء إنهاء الإدارة الأميركية تمويل (أونروا)

فنزويلا تُعرب عن قلقها إزاء إنهاء الإدارة الأميركية تمويل (أونروا)

تحويل ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة وإخطار 75 منشأة

تحويل ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة وإخطار 75 منشأة

تنقل 9829 مسافراً الأحد على (معبر الكرامة)

تنقل 9829 مسافراً الأحد على (معبر الكرامة)

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعم (أونروا)

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعم (أونروا)

(أونروا): رواتب الموظفين في موعدها ولم نُغلق مدارسنا بالقدس

(أونروا): رواتب الموظفين في موعدها ولم نُغلق مدارسنا بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

تعديل ساعات العمل على (معبر الكرامة) بسبب الأعياد اليهودية

وزيرة الاقتصاد والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزيرة الاقتصاد والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الشاعر يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الحماية والتنمية الاجتماعية

الشاعر يبحث مع البنك الدولي سبل تعزيز الحماية والتنمية الاجتماعية

فنزويلا تُعرب عن قلقها إزاء إنهاء الإدارة الأميركية تمويل (أونروا)

فنزويلا تُعرب عن قلقها إزاء إنهاء الإدارة الأميركية تمويل (أونروا)

تحويل ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة وإخطار 75 منشأة

تحويل ملف حضانة بطولكرم للنيابة العامة وإخطار 75 منشأة

تنقل 9829 مسافراً الأحد على (معبر الكرامة)

تنقل 9829 مسافراً الأحد على (معبر الكرامة)

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعم (أونروا)

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب برلمانات العالم برفض القرار الأمريكي ومواصلة دعم (أونروا)

الوزيرة عودة: بيانات سجل حقوق الضمان تشير لتسهيلات بأكثر من 400 مليون دولار

الوزيرة عودة: بيانات سجل حقوق الضمان تشير لتسهيلات بأكثر من 400 مليون دولار

منوعات

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك &#34;ببلاش&#34; عند سعد الصغير

إذا توفّر هذا الشرط.. فرحك "ببلاش" عند سعد الصغير

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

العثور على مصممة أزياء باكستانية مشنوقة في منزلها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

شاهد كيف احتفلت شيرين عبد الوهاب بخطوبة شقيقتها

بتواجد &#34;سعد الحريري&#34;.. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

بتواجد "سعد الحريري".. فيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدى دينا بالرقص

سعاد حسني &#34;العارية&#34; تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

سعاد حسني "العارية" تصدم الجمهور في شوارع القاهرة

صور: بملابس قصيرة و&#34;بطن مكشوفة&#34;.. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

صور: بملابس قصيرة و"بطن مكشوفة".. الشربيني ترقص على أنغام عمرو دياب بالساحل

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

شاهد كورتني كرداشيان تثير أزمة بالبيكيني الأصفر في المكسيك

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

في تصرف مُفاجئ.. جورج وسوف يطلب يد فتاة على المسرح مباشرة

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

شاهد كيف تبدو كندة علوش في شهورها الأخيرة من الحمل

غضب من أميرة محمد بسبب ارتدائها عقدًا قيمته 5 ملايين دولار

غضب من أميرة محمد بسبب ارتدائها عقدًا قيمته 5 ملايين دولار

عربي

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

شاهد: ضَجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة

شاهد: ضَجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة