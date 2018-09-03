شؤون فلسطينية

(أونروا): رواتب الموظفين في موعدها ولم نُغلق مدارسنا بالقدس

(أونروا): رواتب الموظفين في موعدها ولم نُغلق مدارسنا بالقدس
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع، أن رواتب موظفي الوكالة، ستُصرف في موعدها، على الرغم من الأزمة المالية التي تمر بها المنظمة الأممية.

وقال مشعشع، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وكالة الغوث لم تتسلم أي معلومات أو إخطار بخصوص الخطة التي أعلن عنها رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات لوقف أنشطة (أونروا) في المدينة، لافتاً إلى أنه في مدينة القدس، يوجد خمس مدارس تابعة لـ (أونروا).

وأضاف: "تؤكد الوكالة، أن مدراسها وخدماتها الحيوية الأخرى في المدينة المقدسة، ما زالت تعمل".

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