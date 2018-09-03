الشرطة تضبط حافلة نقل طلاب بحمولة زائدة 15 طالباً بالخليل

ضبطت الشرطة اليوم، حافلة لنقل الطلاب، بحمولة زائدة، بلغت 15 طالباً وطالبة في مدينة الخليل.





وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة "أنه وأثناء عمل دوريات شرطة المرور في شوارع المدينة، للتأكد من توافر شروط السلامة العامة بالمركبات، والتزام السائقين بقوانين السير، فقد تم إيقاف حافلة لنقل الطلاب لفحصها، وتبين أنها تقل 35 طالباً وطالبة، مع العلم أن حمولتها القانونية هي 20 راكباً، أي بحمولة زائدة بلغت 15 طالباً وطالبة".





وأضاف البيان، بأن الشرطة قامت بإنزال جميع الطلبة وتأمينهم بحافلات أخرى، كما تمت مخالفة السائق، وضبط الحافلة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.





وأكد البيان على ضرورة التزام الإخوة السائقين بقوانين وقواعد السير، حفاظاً على حياتهم وحياة الآخرين، مشدداً على أن الشرطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

رام الله - دنيا الوطن