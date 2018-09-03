فيديو مؤثر: مواطن جاء من خانيونس مشياً على الأقدام ليسكن في الجندي المجهول



المواطن زقوت، ناشد أهل الخير، وكل من في قلبه ذرة رحمة وإيمان أن يساعده، بتوفير له عمل أو مسكن، حيث إنه لا يريد أكثر من ذلك.









المواطن زقوت، ناشد أهل الخير، وكل من في قلبه ذرة رحمة وإيمان أن يساعده، بتوفير له عمل أو مسكن، حيث إنه لا يريد أكثر من ذلك.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشييبدو أن الزمن قد جار على المواطن محمد زقوت، فبعد أن كان يعيش في ظروف جيدة، أصبح الآن على "الحديدة" بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.المواطن زقوت، جاء من خانيونس جنوب قطاع غزة، إلى مدينة غزة، مشياً على الأقدام، بحثا عمن يمد له يد العون ليخرجه من حالة الضنك المادية التي يعيشها.الطريق من خانيونس إلى مدينة غزة، يستغرق عبر السيارة ما يقارب نصف ساعة، فما بالك عزيزي القارئ به مشياً على الأقدام، حيث يقول زقوت لـ "دنيا الوطن": "خرجت أنا وأبنائي من خانيونس عند الساعة الرابعة عصراً، ووصلت إلى مدينة غزة الساعة 11 ليلاً، حيث قضيت الليلة في ساحة الجندي المجهول".هل من المعقول، أن يدفع الوضع الاقتصادي الصعب، أي مواطن أن يمشي من "بلد لبلد" على الأقدام؟!يضيف المواطن زقوت: "طلبت من زوجتي الذهاب إلى أهلها بسبب عدم مقدرتي على توفير عمل أو بيت أو حياة كريمة لها، وقلت لها: (لما أوفرلك متطلبات العيش أي شغل وبيت، برجعك)، واصطحب أبناءه الذين أكبرهم في التوجيهي وأصغرهم في الروضة، إلى قطاع غزة، مشياً على الأقدام بحثاً عمن يساعدنا".وتابع: "كنت قبل ذلك أعمل في التجارة، ولكن أصبح الوضع صعباً جداً، فأضحيت أبيع بخسارة حتى أصبحت على (الحديدة)، والتجار يريدون مني نقودهم".وبين، أنه بسبب هذه الحالة الصعبة التي يعيش بها، أخرج أبناءه جميعهم من المدرسة، لأنه غير قادر على دفع رسوم الدراسة أو شراء الزي المدرسي.