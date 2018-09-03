شركة توزيع الكهرباء تُحذر المواطنين من خطر التعديات

وقالت الشركة: إن قسم صيانة الشركة في شمال قطاع غزة، تلقى أمس الأحد، إشارة بإصابة أحد المواطنين بصعقة كهربائية أثناء صعوده على شبكة الكهرباء في منطقة شارع النصر مقابل محطة الحلو للبترول.



وقد توجه الطاقم الفني المناوب إلى مكان الحدث، وقام بفصل التيار الكهربائي على الفور، وقد تبين بأن المصاب شاب في مقتبل العمر، وبعد تفقد الطاقم الفني لمكان الحدث تبين بأن الشاب قام بتسلق العمود الحديدي بهدف (ربط خط قلاب غير شرعي) ما أدى لتعرضه لصعقه كهربائية قوية، أدت لإصابته إصابة خطيرة أدت لوفاته.



وعبرت الشركة عن أسفها الشديد لوقوع تلك الحوادث والضحايا، مؤكدة على خطورة مثل هذه التجاوزات والتعديات التي يمارسها البعض على شبكات الكهرباء، وعلى حياة مرتكبيها، وحياة الآخرين، كما تؤثر وبشكل مباشر على كفاءة شبكات الكهرباء، وبرامج التوزيع المطبقة في ظل أزمة الكهرباء التي يمر بها قطاع غزة.



ودعت الشركة الجمهور الكريم لمساعدتها ومساندة جهودها في التصدي لتلك الظواهر والتعديات والإبلاغ عن أي تعديات عبر الرقم الوطني 133، كما وتهيب الشركة بالجهات الشرطية والقضائية المختصة، بالتعاطي مع شكاوى الشركة المقدمة بهذا الخصوص بحزم، وتفعيل النصوص القانونية الواضحة والخاصة بمعالجة هذه الظاهرة، وردع مرتكبيها، حفاظاً على حياة المواطنين، وفي مقدمتهم حياة من يقومون بهذه الأعمال غير القانونية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة وتوزيع الكهرباء في محافظات غزة، ازدياد في حالات الإصابة بالصعقات الكهربائية، والتي للأسف أدى بعضها إلى حدوث حالات وفاة، وذلك نتيجة التعدي على شبكة الكهرباء والعبث بمكوناتها المختلفة من قبل بعض الأشخاص.وحذرت الشركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنة، من خطورة تلك التصرفات غير المسؤولة التي تعرض أصحابها والمواطنين، وكذلك الفنيين العاملين على الشبكة لخطر الإصابة أو الموت في بعض الحالات، كان آخرها يوم أمس، حيث تعرض أحد المواطنين لصعقة كهربائية، أدت إلى وفاته.