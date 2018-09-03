شؤون فلسطينية

الحساينة: الأشغال العامة تُنفذ 8 مشاريع للبنية التحتية في الخليل وبيت لحم

الحساينة: الأشغال العامة تُنفذ 8 مشاريع للبنية التحتية في الخليل وبيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة: إن وزارته تُنفذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية في محافظات الخليل  وبيت لحم بتكلفة مالية بلغت حوالي 17 مليون شيكل، تتضمن مشاريع لشبكة الطرق ومجال الطاقة الكهربائية.

وأوضح الحساينة، أن وزارته تُولي أهمية كبيرة لمحافظات جنوب الضفة، نظراً لأهميتها الاقتصادية، عدا عن كونها ذات ثقل سكاني كبير، وبالتالي فإن لمثل هذه المشاريع دوراً كبيراً في ترفع كفاءة البنية التحتية للمنطقة، كذلك ستعمل على تسهيل حركة المواطنين بين تلك المناطق، وربطها مع مناطق وسط الضفة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أنها تُنفذ 8 مشاريع للطرق والطاقة الكهربائية في محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحة أن الوزارة شرعت بتفيذ ستة مشاريع في محافظة الخليل هي انشاء طريق وادي الفوار، وإعادة إنشاء مدخل جامعة العروب، تأهيل طريق وادي القف- الخليل، وإعادة تأهيل طرق رابطة في دورا، طريق بيت عمرا- يطا، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية لإقامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 30 ميغا واط لمنطقة شرق الخليل.

كما بيّنت أيضاً، أن الوزارة تُنفذ مشروعين للطرق في محافظة بيت لحم، هما: مشروع إعادة إنشاء شارع الاستقلال، بيت لحم، والذي يُعدُّ طريقاً بديلاً عن شارع القدس- الخليل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تأهيل طريق القدس- الخليل، والذي يربط محافظتي بيت لحم والخليل.

ويُذكر، أن الوزارة تُنفذ في الوقت الحالي مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق في كافة محافظات الضفة، لتحقيق هدف شبكة طرق عالية الكفاءة، تُسهل حركة المواطنين وتنقلاتهم بين المحافظات، والمساهمة في دعم القطاع الاقتصادي عبر تسهيل حركة المركبات التجارية من خلال تقليل الوقت والتكلفة.   

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