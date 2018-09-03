شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يستقبل سفير جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين

وزير الاتصالات يستقبل سفير جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، اليوم الاثنين، في مكتبه سفير جمهوية جنوب أفريقيا لدى دولة فلسطين، أشرف سليمان.

ورحب الوزير بالزيارة، مثمناً العلاقات التاريخية بين فلسطين وجنوب أفريقيا، معتبراً الزيارة بمثابة دعم لقطاع الاتصالات الفلسطيني وتطويره وصد للمحاولات الإسرائيلية الهادفة للحد من التطور التكنولوجي الفلسطيني، إضافة إلى دعم وبناء التعاون المشترك والترابط، وتبادل الخبرات بين الشعبين الجنوب أفريقي والفلسطيني.

واستعرض د. موسى، خلال الاجتماع عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاعاتها المختلفة، وأهم المعيقات التي تواجه هذا القطاع، مضيفاً أن الوزارة تعمل على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتقويته والاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي.

بدوره، شكر السفير وزير الاتصالات على الاستقبال، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الشعبين، مبدياً استعداد بلاده للتعاون مع فلسطين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في سبيل الوصول ومواكبة التطور التكنولوجي على مستوى العالم.

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