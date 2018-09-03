شؤون فلسطينية

ادعيس: أكثر من 95 اعتداء على الأقصى والإبراهيمي خلال شهر آب

ادعيس: أكثر من 95 اعتداء على الأقصى والإبراهيمي خلال شهر آب
رام الله - دنيا الوطن
قال  الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، في معرض استعراضه للتقرير الذي تعده الوزارة عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجدين الأقصى والإبراهيمي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، واصلت انتهاكاتها في الأرضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في عاصمتها القدس المحتلة، ومسجديها الأقصى والإبراهيمي.

وبين ادعيس، أن شهر آب/ أغسطس المنصرم، شهد أكثر من 35 انتهاكاً واقتحاماً للمسجد الأقصى، واعتداء على المرابطين فيه وسدنته، مضيفاً أن إغلاق المسجد الأقصى هذا الشهر، ومنع المصلين من الصلاة فيه، وتفريقهم بالقوة ما هو إلا خطوة متسلسلة سبقها عدة إغلاقات، واعتداءات، يهدف الاحتلال من ورائها إلى تمرير نهج الإغلاق كسياسة تشابه الاقتحامات اليومية.  

وقال: إن الانتهاكات الإسرائيلية، أصبحت تنحو باتجاه ليس السيطرة الكاملة عليه فحسب، وإنما على محيطه أيضاً في سلب واضح للأراضي الوقفية ولممتلكات المسلمين تحت حجج وذرائع مرفوضة جملة وتفصيلاً، فالأقصى بساحاته، ومحيطه، هو وقف إسلامي خالص لا يمكن بحال تغيير هذه الحقيقة بقرارات أو بقوة السلاح.

وأكد أن ما تشهده ساحة البراق، يصب في ذاك الاتجاه من شرعنة للصلاة المختلطة، وتغيير في معالمها واستحداثات فيها لتغيير وجه التاريخ واسلاميته، وكذلك الاستهداف المتواصل للقصور الأموية ومنطقتها، حيث شهد هذا الشهر قيام مستوطنين بعربدات واحتفالات عندها، والاستهداف المتواصل لسلوان من منظمات استيطانية وحكومية لوقوعها على بوابة المسجد الأقصى.

وبين ادعيس، أن جملة الانتهاكات تنوعت ما بين سوائب المستوطنين وأدائهم لصلوات وممارسات تلمودية، وطلبة معاهد، ومخابرات،وخبراء آثار، والقائمين على ما تسمى جماعات الهيكل التي كثفت دعواتها للاقتحامات، والتي دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في صلوات تلمودية جماعية، في المسجد الأقصى، والجهر بصلوات التوبة اليهودية معتبرة "أنه زمانها ووقتها قد حان في الأقصى، ومجددة الطلب بالسماح لهم بالصلاة داخل الأقصى، وكذلك قيام القنصل الإسرائيلي في نيويورك باقتحام المسجد الأقصى برفقة متطرفين.

وواصلت سلطات الاحتلال كما بين ادعيس التعدي على مقبرة باب الرحمة واعتقاله ستة مقدسيين، تصدوا لمستوطنين أدوا صلوات تلمودية بمقبرة باب الرحمة، وبسبب تواجدهن في "باب الرحمة" داخل الأقصى، وأبعد8 فلسطينيات عن المسجد الأقصى لـ 14 يوماً، ومدد اعتقال اثنتين.

وفي المسجد الإبراهيمي منع الاحتلال رفع الأذان لـ 53 وقتاً، وأغلقه بالكامل في التاسع من هذا الشهر، كل ذلك وسط الحصار والحواجز والتفتيش المذل واستحداثه لبوابة إضافية، وقيام مستوطن بوضع سلم حديدي على الكور الأول من الجهة الغربية لمنطقة الاسحاقية، وقيام ضباط من جيش الاحتلال بطرد موظفي لجنة الإعمار التابعين لأوقاف الخليل، خلال أدائهم لعملهم اليومي.

وبين التقرير، إن الاعتداءات والاقتحامات للمقامات الإسلامية سياسة يتبعها قطعان المستوطنين ما بين فترة وأخرى، وكانت هذا الشهر في قرية عورتا جنوب نابلس، وأدوا طقوساً دينية في مقام (العزير).

وندد التقرير بسياسة الاحتلال تجاه أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، داعياً لوقفة جادة تلجم المحتل وسوائبه، وتعيد الأرض لعروبتها، وإسلاميتها. 

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