شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 799 قضية وتتلف 21 طن مواد منتهية الصلاحية

الضابطة الجمركية تتعامل مع 799 قضية وتتلف 21 طن مواد منتهية الصلاحية
رام الله - دنيا الوطن
تعاملت الضابطة الجمركية خلال شهر آب/ أغسطس الماضي مع 799 قضية موزعة ما بين ضريبية وجمركية وقضايا في المجال الإقتصادي وأخرى صحية وزراعية واتصالات وبيئة، بواقع
658 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم تحويلها الى وزارة المالية والدوائر المختصة لتصويب وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية لتسهيل مهامهم وأعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية، و141 قضية متعلقة بالمجال الإقتصادي والصحة والسلامة العامة والزراعة والإتصالات والبيئة.

 حما تم إيقاف مخبزين ومطعم عن العمل وتوجيه إنذارات للعشرات لتصويب أوضاعهم والتزامهم بشروط السلامة الصحية العامة، تم إنجاز هذه القضايا من خلال المتابعة وجمع المعلومات الاستخبارية وعمل الدوريات الاعتيادية والكمائن على مداخل المدن والقرى، أو من خلال البلاغات واتصالات المواطنين عبر الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو الرقم المجاني 132.

وأفاد البيان أنه تم إتلاف 21 طناً من المواد المنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بواقع 105 قضايا بالتعاون مع جهات الإختصاص بالوزارات المختلفة منها الإقتصاد الوطني والصحة.

 من خلال عمل الجولات التفتيشية على الاسواق الفلسطينية داخل المحافظات بالتعاون والشراكة مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والجهات التفتيشية والرقابية تم إغلاق وإيقاف مخبزين ومطعم عن العمل كونها تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية بالإضافة الى توجيه العشرات من الإنذارات لآخرين لتصويب أوضاعم الصحية وتحسين ظروف بيئة العمل، وفي قضايا
 جودة وسلامة البيئة فقد تم ضبط إطارات ومخلفات ومواد تضر بجودة البيئة وتسبب مكرهة صحية بواقع 3 قضايا وتم تسليمها لسلطة جودة البيئة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

في متابعة قضايا السولار المهرب والمغشوش تم ضبط 34000 لتر سولار غير مطابق للمواصفات والمقاييس الفلسطينية ومهربة ومن دون أوراق رسمية وإغلاق عشرات المحطات ونقاط عشوائية لبيع المحروقات تمركز معظمها في قرى وبلدات ضواحي القدس والخليل، وتم مصادرة 500 قطعة من الألعاب
 وفرود الخرز الممنوعة من التداول بواقع قضيتين، وفي الجانب الزراعي تم التعامل مع 31 قضية زراعية متنوعة ما بين مبيدات ومنتجات زراعية وحيوانية ممنوعة من التداول أو بدون تصريح زراعي أو أذونات استيراد وبدون شهادات صحية.

وعلى صعيد الوعي المجتمعي والتثقيفي تم عقد العديد من المحاضرات الإرشادية والتوعوية للمجتمع المحلي إستفاد منها قرابة 5000 شخص، بالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المحلي.

وناشدت الضابطة الجمركية التجار والمكلفين لضمان ممارسة أعمالهم التجارية في الأراضي الفلسطينية وتسهيلاً لأعمالهم بضرورة تصويب أوضاعهم المالية وتسديد الالتزامات المستحقة عليهم للدولة والإلتزام الطوعي بدفعها وتحمل المسؤولية
الفردية والمجتمعية بمطابقة البضائع ضمن المعايير والمواصفات الفلسطينية، وعدم تداول البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية حفاظا على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني لتحقيق وضمان أمنه الغذائي والصحي.

أكد البيان، أنه تم تحقيق هذه القضايا والإنجازات بتعليمات مباشرة من قائد الجهاز العميد إياد بركات وذلك بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الجولات الميدانية وبتعزيز التعاون مع الشركاء في كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأمن الإقتصادي والغذائي والصحي وتنظيم السوق الفلسطيني ونشر الوعي المجتمعي في صفوف المواطنين.


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