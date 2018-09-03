الحكم المحلي تعقد اجتماعاً لبرنامج تحسين الخدمات للمجالس القروية والمشتركة

عقدت وزارة الحكم المحلي، اجتماعاً لبرنامج تحسين الخدمات للمجالس القروية والمشتركة في مقر الوزارة، بحضور وكيل الوزارة، وممثلي الإدارات ذات العلاقة في الوزارة، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، والشركاء الدوليين المانحين، وذلك لبحث مدى التقدم بالبرنامج، والدروس المستفادة على مدار العامين المنصرمين.





وافتتح اللقاء، وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، حيث قدم شكره للشركاء الدوليين على تقديمهم الدعم لقطاع الحكم المحلي، لافتاً إلى أن الوزارة تنظر باهتمام والتزام لأهمية هذا البرنامج لما له من أثر على واقع تحسين الخدمات للهيئات المحلية.





من جهته، أكد مدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات د. توفيق البديري على أهمية توقيت هذا اللقاء؛ لبحث ومناقشة الدورس المستفادة للفترة السابقة، بهدف عكسها على البرنامج من أجل تطويره.





ومن الجدير ذكره، الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين الخدمات في الهيئات المحلية، ويتضمن دعم المجالس القروية والمجالس المشتركة، والمناطق المصنفة ضمن ما يسمى مناطق (ج).

رام الله - دنيا الوطن