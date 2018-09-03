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شؤون فلسطينية

وزير بريطاني: ملتزمون بدعم (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين

وزير بريطاني: ملتزمون بدعم (أونروا) واللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، أليستر بيرت، في تصريح على قرار الولايات المتحدة الانسحاب من تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث قال: "تعتبر أونروا قوة ضرورية في المنطقة للاستجابة الإنسانية وتحقيق الاستقرار، حيث تقدم يومياً خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد أن المملكة المتحدة، ملتزمة بدعم (أونروا)، واللاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط، وسوف نبذل كل ما باستطاعتنا للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الضرورية في هذا الوقت.

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