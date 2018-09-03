مستوطنو غلاف غزة يقدمون شكوى ضد قادة حماس بمحكمة لاهاي

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الاثنين، إن مزارعي مستوطنات غلاف غزة، سيقدمون اليوم دعوة قضائية ضد كبار قادة حماس بالمحكمة الدولية بلاهاي، بسبب الحرائق بالغلاف.



وأوضحت الصحيفة، أن عدداً من مزارعي مستوطنات الغلاف، سيقدمون شكوى بمحكمة لاهاي ضد حركة حماس وقادتها، بسبب الحرائق في أراضيهم الزراعية التي سببتها البالونات والطائرات الورقية الحارقة.وأضافت الصحيفة، أن الدعوى ستقدم من خلال منظمة "شروت هدين" القانونية الإسرائيلية، نيابة عن 50 ألف شخص من إسرائيل، وحول العالم، ممن انضموا إلى الدعوى القضائية ضد كبار قادة حماس.وأشارت إلى أن هذه الدعوة هي أول الخطوات ضد موجة الحرائق التي تسبب بها الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، التي أطلقتها حماس من غزة، ودمرت حوالي 10000 دونم من الغابات الطبيعية والأراضي الزراعية.