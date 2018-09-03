كهرباء غزة: الجدول أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع مع بعض الزيادات

خاص دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن جدول التوزيع المعمول به حالياً هو أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع، مع بعض الزيادات.وأوضحت الشركة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن خط الكهرباء المغذي لمحافظة الوسطى، انقطع عن العمل عند الساعة الواحدة فجر اليوم الاثنين، واستمر حتى الساعة الخامسة والنصف، حيث تم إصلاحه.وبينت الشركة، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما لازالت الخطوط المصرية معطلة، أما شركة التوزيع فتتسلم من محطة التوليد 21 ميجاوات.